Politico: В НАТО опасаются ударов БПЛА по газовому проекту Румынии в Черном море.

Однако сроки закупок и поставок средств в войска неизвестны, указывает Politico.

Со ссылкой на источники издание пишет, что угрозу Румынии со стороны беспилотников представители НАТО обсуждали еще на прошлой неделе. По словам собеседников Politico, участники той встречи выразили готовность отправить в эту страну дополнительные средства ПВО.

После новой встречи представителей НАТО 10 июня президент Румынии Никушор Дан написал в X, что «союзники выразили солидарность с Румынией в связи с недавними инцидентами с беспилотниками».

Он подтвердил, что «было достигнуто соглашение об ускорении проектов НАТО по реагированию на угрозы со стороны беспилотников».

«Также важно обеспечить безопасность в Черном море для защиты критической инфраструктуры и стратегических энергетических проектов», — подчеркнул Дан.

На встрече в Брюсселе обсуждали, среди прочего, защиту проекта Neptun Deep — который должен стать крупнейшим по добыче природного газа в румынском секторе Черного моря. Запуск производства планируется в 2027 году. Проект реализуют государственная Romgaz и контролируемая австрийской OMV Petrom. Стоимость проекта оценивается в €4 млрд, указывает Politico.

Когда союзники закупят дроны-перехватчики, непонятно, отмечается в публикации. Дипломатический источник заявил, что встреча в среду подчеркнула необходимость в срочной реализации «конкретных инициатив» к саммиту лидеров НАТО 7–8 июля в Анкаре.

В конце мая дрон попал в многоэтажный жилой дом в Румынии. На прошлой неделе морской беспилотник взорвался в порту Констанцы.

СМИ писали, что некоторые страны Европы хотят заключить соглашения с Румынией на поставки газа с черноморского месторождения Neptun Deep. Например, для Венгрии румынские поставки гарантированно смогут покрыть 20–25% от объема, необходимого для замещения российского газа, писало издание Index.