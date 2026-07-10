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digi24.ro logodigi24
10 Июля 2026, 23:53
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Мируцэ: В Румынии уничтожили еще пять морских дронов в Черном море

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил, что в акватории Черного моря было обнаружено и ликвидировано пять морских дронов.

Мируцэ: В Румынии уничтожили еще пять морских дронов в Черном море.
Мируцэ: В Румынии уничтожили еще пять морских дронов в Черном море.

«Были обнаружены остатки еще пяти беспилотников на море, которые затем были уничтожены. Некоторые из них содержали взрывчатку, другие — нет», — отметил министр, передает digi24.ro

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему румынские военные корабли, находившиеся в порту, не перехватили дрон, который в итоге взорвался, министр отметил, что в мирное время армия не несет ответственности за охрану порта.

«Вооруженные силы Румынии не осуществляют охрану порта Констанца в мирное время», — пояснил Мируцэ.

На саммите Североатлантического альянса в Анкаре 8 июля представители Болгарии, Румынии и Турции приняли решение о расширении мандата совместной противоминной группы в Черном море. В список обязанностей черноморской миссии теперь дополнительно включено обеспечение безопасности ключевых объектов инфраструктуры региона.

Источник
digi24.ro logodigi24
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