В Румынии предложили изменить правила получения гражданства через брак.

В Румынии парламентарии от партии USR зарегистрировали законопроект, который позволяет иностранцам, состоящим в браке с румынскими гражданами, запрашивать гражданство без обязательного проживания на территории страны.

Главным условием для получения паспорта станет официальный стаж семейной жизни за рубежом не менее 10 лет, сообщает rupor.md со ссылкой на Agerpres.

По действующему законодательству, получить румынский паспорт на основании брака можно только после длительного и непрерывного проживания внутри Румынии. Новый проект предлагает исключить требование об обязательном румынском адресе в удостоверении личности для семейных пар из диаспоры. При этом инициаторы реформы подчеркивают, что брак в обязательном порядке должен быть внесен в румынские регистры гражданского состояния.

Авторы инициативы поясняют, что речь идет не о смягчении правил, а об адаптации законов к международной мобильности. Все остальные требования к претендентам останутся прежними: соискателям по-прежнему придется сдавать экзамен на знание румынского языка, истории, культуры, Конституции и государственного гимна. Также в силе сохраняются все стандартные административные проверки и верификация со стороны органов безопасности. Разработчики законопроекта ссылаются на опыт других европейских стран — например, Италии, Нидерландов, Португалии и Франции, где иностранные супруги могут получить гражданство через 3–4 года брака, даже проживая за пределами этих государств.

Подобная попытка изменить закон уже предпринималась в 2022 году. Тогда парламент принял аналогичный документ, но Конституционный суд Румынии признал его неконституционным из-за процедурных и юридических недоработок. Нынешний вариант законопроекта был полностью переработан с учетом всех замечаний судей, что должно позволить ему пройти финальное голосование без прежних правовых препятствий.