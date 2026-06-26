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eurointegration.com.ua logoeurointegration
26 Июня 2026, 15:55
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Киев упростил получение украинского гражданства для граждан Молдовы

По инициативе МИД Украины правительство этой страны расширило возможности для получения украинского гражданства в упрощенном порядке и включило в перечень государств Республику Молдова.

Киев упростил получение украинского гражданства для граждан Молдовы.
Киев упростил получение украинского гражданства для граждан Молдовы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в Facebook.

Он назвал принятое решение стратегически важным.

По словам министра, это очередной шаг в реализации новой редакции Закона "О гражданстве Украины". Ранее новая процедура получения гражданства Украины без отказа от имеющегося стала доступна для этнических украинцев из стран ЕС, Великобритании, Канады, США, Норвегии, Швейцарии и Исландии.

"Теперь этот правовой механизм открыт и для наших соседей – граждан Республики Молдова", – написал Сибига.

"Для нас включение Молдовы в список – это не просто формальное расширение географии. Это логичный шаг в отношениях со страной, с которой мы разделяем и общую границу, и общий путь в Европейский союз. Страной, которая с первых дней полномасштабного вторжения оказывает помощь нашим гражданам и поддерживает Украину", – пояснил он.

Министр отметил, что в Молдове проживает большая и активная украинская община.

"Кроме того, решение Украины является логичным, продуманным и своевременным ответом на попытки государства-агрессора дестабилизировать дружественную Молдову посредством манипуляций с вопросом гражданства для жителей Приднестровского региона соседнего государства", – добавил он.

Напомним, в мае Путин подписал указ о возможности для жителей Приднестровья получать российское гражданство по упрощенной процедуре.

В Кишиневе после этого подчеркнули, что такие российские предложения сопряжены с рисками – в частности, с приобретением российского гражданства приднестровцы рискуют получить повестку и оказаться на войне.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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