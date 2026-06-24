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rupor.md logorupor
24 Июня 2026, 16:44
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Бывший замглавы СИБ, лишенный гражданства Молдовы, может потерять и румынское

По данным румынских СМИ, дело Александра Балана в ближайшее время должна рассмотреть профильная комиссия.

Бывший замглавы СИБ, лишенный гражданства Молдовы, может потерять и румынское.
Бывший замглавы СИБ, лишенный гражданства Молдовы, может потерять и румынское.

Это может стать уже вторым решением о лишении Балана гражданства. 24 июня президент Майя Санду подписала указ о лишении его гражданства Республики Молдова, сообщает rupor.md

Ранее Балана экстрадировали из Румынии в Молдову, а затем передали Беларуси в рамках международного обмена заключенными. Перед этим Санду подписала указ о его помиловании, что позволило провести обмен.

В апреле 2026 года суд Кишинева заочно приговорил Балана к одному году и шести месяцам лишения свободы по делу о разглашении секретной информации. Ему также запретили занимать государственные должности в течение двух с половиной лет.

В Румынии в отношении Балана также расследовалось отдельное дело по подозрению в госизмене.

Источник
rupor.md logorupor
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