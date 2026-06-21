В Норвегии ужесточат требования для получения гражданства
Правительство предложило увеличить до восьми лет срок непрерывного проживания для получения норвежского паспорта.
Правительство Норвегии предлагает ужесточить требования для получения гражданства страны, сообщило Министерство труда и социальной интеграции.
В частности, власти хотят ввести требования о непрерывном проживании в стране в течение восьми лет для всех желающих получить норвежский паспорт.
Сейчас кандидаты должны жить в Норвегии в общей сложности восемь лет в течение последних 11 лет и иметь постоянный вид на жительство. При этом, по условиям ПМЖ, пребывание за пределами Норвегии в течение менее двух месяцев в календарном году засчитывается в срок проживания в стране.
«Нет необходимости в таком количестве вариаций требований к проживанию, как сегодня. Изменив способ начисления и расчета периода проживания, мы упростим применение правил и, следовательно, сократим время обработки [заявлений]. В некоторых случаях это также сделает правила более гибкими, например для коротких поездок за границу», — пояснила министр труда Кьерсти Стенсенг.
Правительство также предлагает увеличить срок проживания для лиц без гражданства с трех до семи лет, чтобы «требование к сроку проживания для лиц без гражданства и беженцев было одинаковым». Однако для первой категории заявителей, родившихся в Норвегии или приехавших туда до 18 лет, для получения паспорта потребуется прожить в стране пять лет.
Для тех, кто состоит в браке, партнерских отношениях или сожительствует с норвежцем (при наличии совместного жилья), срок для получения гражданства увеличится с не менее пяти лет проживания в стране и брака до шести лет непрерывного проживания в Норвегии.
Власти предлагают ужесточить и требования к владению норвежским языком для лиц без гражданства с A2 до B1 (для заявителей в возрасте от 18 до 67 лет).
Кроме того, проживание на Шпицбергене больше не будет основанием для подачи заявления на получение норвежского гражданства.
«Получение норвежского гражданства считается и должно быть привилегией. В настоящее время правила получения гражданства излишне сложны. Это касается, в частности, требований к проживанию для разных групп населения, но также существует необходимость упростить правила в целом», — сказала Стенсенг.
Норвегия занимает четвертое место в рейтинге Henley & Partners самых сильных паспортов мира. Ее граждане могу отправиться в 186 стран без получения визы.