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unian.net logounian
26 Июня 2026, 17:37
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В Румынии повысили пенсионный возраст для женщин

В Румынии проходит процесс выравнивания пенсионного возраста мужчин и женщин. С июля пенсионный возраст для женщин будет постепенно увеличиваться и к 2035 году достигнет отметки в 65 лет.

В Румынии повысили пенсионный возраст для женщин.
В Румынии повысили пенсионный возраст для женщин.

Новый закон о пенсиях вносит важные изменения в порядок досрочного выхода на пенсию, который будет доступен только лицам с не менее чем 40-летним стажем уплаты взносов, пишет unian.net со ссылкой на antena3.ro

При этом к 2035 году пенсионный возраст женщин достигнет того же уровня, что и стандартный пенсионный возраст для мужчин, то есть 65 лет. Ежегодно пенсионный возраст будет увеличиваться примерно на два месяца.

До принятия закона женщины выходили на пенсию в 63 года, а мужчины – в 65 лет. Стоит отметить, что в Румынии насчитывается около 4,6 миллиона пенсионеров, причем женщины составляют большинство.

Источник
unian.net logounian
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