Профсоюзы критикуют пенсионную реформу для военных и служащих с особым статусом.

Профсоюзы критикуют предложение властей повысить пенсионный возраст для военнослужащих и государственных служащих со специальным статусом.

Федерация профсоюзов Молдовы «SINDLEX» выражает обеспокоенность по поводу предложенной реформы и предупреждает, что она может повлиять на предсказуемость карьеры и доверие работников к обязательствам, взятым государством, сообщает rupor.md

На пресс-конференции представители федерации заявили, что тысячи сотрудников строили свою карьеру на основе действующих на момент трудоустройства правил, а их изменение в процессе работы может создать неопределённость в системе. Профсоюзы утверждают, что деятельность в сфере общественного порядка и безопасности связана с повышенными рисками, ограничением некоторых прав и постоянной готовностью к вмешательству, а особые условия выхода на пенсию являются компенсацией за эти обязанности.

По словам председателя федерации Анжелы Отян, сотрудники системы уже прошли через изменение условий выхода на пенсию в 2011 году, когда необходимый стаж для получения пенсии был увеличен с 20 до 25 лет. Новое ужесточение правил может повлиять на привлекательность профессии и ускорить уход работников из системы, считают представители федерации.

«Также мы с сожалением отмечаем, что разработке соответствующих проектов не предшествовал настоящий социальный диалог. Представители профсоюзных организаций не были вовлечены в процесс разработки, а мнения специалистов системы и представителей персонала не были должным образом учтены», — заявила Анжела Отян.

По её мнению, реформы, затрагивающие социальные права работников, должны предваряться широкими консультациями с социальными партнёрами и соответствующими учреждениями.

Федерация выразила готовность участвовать в поиске решений, которые обеспечат как устойчивость пенсионной системы, так и защиту прав работников учреждений обороны, общественного порядка и безопасности.