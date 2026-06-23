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Infotag.md logoInfotag
23 Июня 2026, 17:10
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Костюк о пенсионной реформе для силовиков: Можем оказаться без полицейских и пожарных

Партия «Демократия дома» призывает власти отказаться от идеи повышения пенсионного возраста для работников силовых структур с 45 до 50 лет, предусмотренных в законопроекте. Об этом заявил лидер партии Василе Костюк.

Костюк о пенсионной реформе для силовиков: Можем оказаться без полицейских и пожарных.
Костюк о пенсионной реформе для силовиков: Можем оказаться без полицейских и пожарных.

По его словам, принятие данного закона полностью парализует правоохранительную систему, так как многие сотрудники готовы оставить службу, пишет infotag.md

«А значит, парализует и деятельность государства в целом. Мы проснемся в один день без полицейских, пожарных, пограничников…», - заявил Костюк, добавив, что такой «эксперимент» властей «лишит последней надежды на демократию».

Также политик считает, что это послужит негативным сигналом для диаспоры в плане ее потенциального возвращения на родину.  

«Мы призываем власти отказаться от этих позорных решений, и заняться инвестиционными проектами, как они и обещали, когда утверждали правительство Мунтяну… Сначала обеспечьте экономическое развитие и рост зарплат бюджетникам, а потом уже обсуждайте другие вопросы», - сказал он.

Если же власть не отзовет законопроект, «Демократия дома» намерена «в ближайшее время» организовать «массовые протесты». 

Источник
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