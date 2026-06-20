Пенсионный возраст для военных и госслужащих со специальным статусом повышается.

Минимальный возраст выхода на пенсию для военных и госслужащих с особым статусом будет постепенно повышаться — с 45 лет в 2027 году до 50 лет к 2036 году.

Это изменение является частью реформы пенсионной системы для этих профессиональных категорий и, по словам властей, направлено на приближение действующих правил к реалиям системы и европейской практике, сообщает ipn.md

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила на пресс-конференции, что сейчас в Молдове нет установленного законом минимального пенсионного возраста для военнослужащих и государственных служащих с особым статусом. Анализы министерства показывают, что средний пенсионный возраст составляет 43,5 года, а в некоторых случаях люди выходят на пенсию даже в 30 лет. Действующая система регулируется законом, принятым в 1993 году, и оставалась практически неизменной более трех десятилетий.

Наталья Плугару уточнила, что пенсионный возраст будет повышаться постепенно — по шесть месяцев в год на протяжении почти десяти лет. В то же время для некоторых подразделений и профессий, связанных с повышенным риском, будет сохранена возможность досрочного выхода на пенсию. «Для сравнения, военный персонал в Румынии, как правило, выходит на пенсию в 60 лет. Этот возраст может быть снижен для категорий с повышенным риском, но не ниже 45 лет. Также большинство европейских стран корректируют свои системы специальных пенсий, чтобы найти баланс между удержанием персонала, а также устойчивостью и справедливостью», — объяснила министр.

Реформа также предусматривает увеличение стажа, необходимого для получения специальной пенсии. Если в настоящее время достаточно 12 лет и шести месяцев службы, то новая система установит стаж в 20 лет. Для некоторых категорий с повышенным риском порог составит 15 лет. По данным властей, большинство получателей уже накопили такой стаж.

Ещё одно изменение — отмена обязательного увольнения со службы для получения пенсии. Таким образом, лица, достигшие пенсионного возраста, смогут продолжать работать и одновременно получать как зарплату, так и пенсию. При этом период работы после выхода на пенсию сможет учитываться при пересмотре пенсионных выплат.

Реформа затрагивает примерно 23 тысяч человек из шести учреждений — Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Службы информации и безопасности, Службы государственной охраны и защиты, Национального антикоррупционного центра и Национальной администрации пенитенциарных учреждений. Министр труда подчеркнула, что уже установленные пенсии не будут затронуты, а новые правила будут применяться только в будущем.