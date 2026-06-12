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digi24.ro logodigi24
12 Июня 2026, 07:18
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В Румынии официально признали профессию пилота дрона

Министерство труда Румынии внесло специальность пилота беспилотника в официальный перечень профессий страны.

В Румынии официально признали профессию пилота дрона.
В Румынии официально признали профессию пилота дрона.

До этого решения сотни специалистов уже управляли аппаратами в разных сферах, но не могли трудоустроиться официально из-за отсутствия такой должности в документах, пишет digi24.ro

Внесение новой специальности в государственный реестр инициировали специалисты из уезда Тимиш, а сам процесс согласования занял несколько лет. Сейчас беспилотники в Румынии активно применяются в строительстве, сельском хозяйстве, картографии, видеопроизводстве, охране природы и при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Следующий шаг — разработка первых аккредитованных курсов повышения квалификации для взрослых. Это позволит желающим получить профессиональную сертификацию, признанную на национальном уровне, и в итоге иметь официальный статус пилота дрона.

Источник
digi24.ro logodigi24
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