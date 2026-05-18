В Румынии с 1 июля подорожает виньетка: для старых автомобилей - на 30%.

В настоящее время владельцы легковых автомобилей платят около 253 румынских леев в год (около 50 евро). Однако уже этим летом принцип расчёта изменится: чем старше и экологически «грязнее» машина, тем выше будет сбор. Для наиболее старых автомобилей повышение может достигнуть 30%, пишет stirileprotv.ro

Виньетка, которую оплачивают все водители, передвигающиеся по национальным дорогам, независимо от того, перевозят ли они пассажиров или грузы, будет рассчитываться также в зависимости от класса Евро транспортного средства. Иными словами, чем старше автомобиль и чем больше от него выбросов, тем выше будет дорожный сбор.

Согласно документу, вынесенному на общественное обсуждение Министерством транспорта, новые расчёты также будут учитывать тип транспортного средства, продолжительность использования национальных дорог, а также период, в течение которого транспортное средство находится на дорогах.

Дорожный сбор можно оплатить на один день, на 10, 30, 60 дней или на год. Согласно предварительным расчётам, годовая стоимость виньетки для легковых автомобилей составит от 254 до 330 леев. Базовым признан тариф для машин класса Евро-6 — он будет самым низким. Для автомобилей классов Евро-5 и Евро-4 сбор окажется на 15% выше, а для владельцев машин класса Евро-3 — на 30% выше базового уровня.

Самые низкие тарифы также будут применяться к электрическим автомобилям — их приравняют к классу Евро-6.

Особенно заметный рост тарифов ожидается для грузовых автомобилей, микроавтобусов и автобусов. Для сильно загрязняющих окружающую среду транспортных средств налог может вырасти более чем на 50%.

Например, годовая виньетка для автобуса класса Евро-3 увеличится на более чем 1500 румынских леев (около 290 евро) — с текущих 2800 леев до 4420 леев.