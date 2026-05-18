18 Мая 2026, 17:00
В Румынии два человека пострадали из-за взрыва на полигоне утилизации боеприпасов
В Румынии двое людей пострадали вследствие несчастного случая на полигоне утилизации боеприпасов вблизи города Ботошань недалеко от Сучавы.
Два человека получили ранения после неожиданной детонации. В результате взрыва также вспыхнул пожар, который распространился на десятки квадратных метров, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro
На место прибыли команды пожарных и несколько медицинских экипажей. Пострадавших госпитализировали, об их состоянии не сообщается.