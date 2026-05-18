18 Мая 2026, 07:54
«Укрэнерго» планирует соединить энергосистемы Украины и Румынии через Молдову

НЭК "Укрэнерго" рассматривает возможность расширения межгосударственных электрических соединений, которые в перспективе могут совместить энергосистемы Украины и Румынии через территорию Молдовы.

Об этом говорится в пресс-релизе «Укрэнерго». Вопросы развития энергетической инфраструктуры обсуждались во время встречи руководства «Укрэнерго» с Чрезвычайным и Полномочным Послом Молдовы в Украине Виктором Кирилэ, пишет logos-pres.md

В центре переговоров была подготовка к следующему осенне-зимнему периоду, усиление устойчивости энергосистем и дальнейшая интеграция рынков электроэнергии Украины и Молдовы в европейское энергетическое пространство.

«Сейчас для «Укрэнерго» и наших молдавских коллег очень актуален вопрос подготовки к следующей зиме. Также для нас важно увеличивать техническую способность наших межгосударственных связей, что требует строительства новых линий электропередачи. У нас есть абсолютно четкие проекты, реализация которых позволит усилить межгосударственные связи между Украиной и Молдовой, а в перспективе – и с Румынией. Это также усилит нашу общую устойчивость и расширит возможности для балансировки энергосистем в регионе», – отметил председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

Со своей стороны, Посол Республики Молдова в Украине Виктор Кирилэ выразил благодарность за оперативное реагирование украинской стороны во время чрезвычайных ситуаций и отметил важность продолжения двустороннего сотрудничества в энергетике, особенно – учитывая взаимосвязь энергосистем двух стран.

Энергосистемы Украины и Молдовы были синхронизированы с сетью континентальной Европы (ENTSO-E) 16 марта 2022 года. Сейчас насущным вопросом для НЭК «Укрэнерго» и ГП «Moldelectrica» также является интеграция в общий европейский рынок электроэнергии. Это требует как законодательных изменений, так и реализации технических решений.

Стороны также обсудили заключение договоров о предоставлении аварийной помощи в случае излишков электрической энергии в энергосистемах, что окажет положительное влияние на качество их балансировки в Украине и Республике Молдова.

Кроме того, во время встречи Виталия Зайченко и Виктора Кирилэ был рассмотрен вопрос регламентации обслуживания линий электропередачи, пересекающих украинско-молдавскую границу.

