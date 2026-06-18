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adevarul.ro logoadevarul
18 Июня 2026, 11:33
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В Румынии обсуждают отмену налога на посылки с Temu и Shein

Парламент Румынии рассматривает возможность отмены сбора в размере 25 леев (примерно 1,25 евро), который применяется к посылкам из стран вне Европейского союза.

В Румынии обсуждают отмену налога на посылки с Temu и Shein.
В Румынии обсуждают отмену налога на посылки с Temu и Shein.

Эта мера вызвала споры между сторонниками онлайн-торговли и представителями местных магазинов, сообщает adevarul.ro

Законопроект, уже получивший несколько положительных заключений в парламенте, его инициаторы представляют как решение для снижения расходов потребителей и упрощения онлайн-покупок. В то же время румынские торговцы предупреждают, что отмена сбора может ещё больше усилить позиции азиатских платформ, таких как Temu и Shein, что негативно скажется на местной экономике и рынке труда.

Логистический сбор применяется к недорогим посылкам из-за пределов ЕС. По словам сторонников проекта, он искусственно увеличивает стоимость заказов и создаёт дополнительную административную нагрузку для почтовых операторов и курьерских компаний.

С другой стороны, Ассоциация интернет-магазинов Румынии (ARMO) утверждает, что отмена сбора усилит конкурентные преимущества крупных платформ из-за пределов ЕС. Организация ссылается на исследование Бухарестской академии экономических наук, согласно которому продажи товаров от неевропейских продавцов в Румынию достигли в 2025 году не менее 4,4 млрд леев (около 880 млн евро).

Согласно исследованию, в сценарии дальнейшего расширения таких платформ без мер балансировки рынка экономика Румынии может потерять около 1,78 млрд леев (примерно 356 млн евро) ВВП в 2026 году, более 4 600 рабочих мест могут быть утрачены.

Представители отрасли также отмечают, что этот сбор в 25 леев принёс в госбюджет около 32 млн евро только за первые три месяца 2026 года.

Напомним, что в Молдове власти планируют ввести налоги на международные посылки с октября 2026 года.

Источник
adevarul.ro logoadevarul
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