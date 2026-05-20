В Молдове из-за резкого роста онлайн-заказов усиливают досмотр посылок

Количество отправляемых посылок резко увеличилось, а вместе с этим выросли риски того, что такие отправления могут использоваться для перевозки наркотиков или других незаконных товаров. Только за первые три месяца года в Республику Молдова поступило более трёх миллионов посылок. Чтобы предотвратить любые попытки контрабанды, каждое отправление подвергается строгому контролю — посылки сканируются или вскрываются для проверки, сообщает Radio Moldova.

В одном таможенном пункте ежедневно обрабатывается около 30 тысяч посылок. Все они проходят сканирование, а при появлении подозрений подвергаются более тщательным проверкам.

Сотрудники Таможенной службы имеют право вскрывать посылки, чтобы убедиться, что они не содержат наркотики или другие запрещённые товары.

Процедура проверки посылки начинается с обмена информацией между почтовым оператором и таможенной службой.

«За час до пересечения таможенной границы транспортным средством с почтовыми отправлениями почтовый оператор передаёт данные из своих информационных систем, чтобы провести предварительный таможенный контроль почтовых отправлений», — объяснил Игорь Осадченко, исполняющий обязанности руководителя внутреннего таможенного поста.

Далее посылки выгружаются из транспортного средства в специально отведённом месте для проведения таможенного контроля, который включает также процесс сканирования.

В зависимости от содержимого посылки, если она крупная и содержит мелкие предметы, процесс сканирования может занимать около 10–15 минут.

Таможенные сотрудники также имеют право проводить физический досмотр посылок.

Сканирование облегчает выявление запрещённых предметов. Процесс выполняется таможенным инспектором с использованием специального оборудования. Уже фиксировались случаи, когда отправители пытались скрыть в посылках наркотики.

«К сожалению, такие случаи были. Хорошо, что мы их выявляем, но попытки ввоза запрещённых предметов действительно имели место. Бывают случаи с наркотиками: амфетамин, кокаин, психотропные вещества», — отмечает Игорь Осадченко.

В таких ситуациях посылка задерживается, а соответствующие органы по борьбе с наркотрафиком уведомляются.

«У нас много случаев, когда запрещённые вещи маскируются. Видно каждый предмет, каким бы маленьким он ни был, даже если он спрятан в одежде или других вещах», — говорит старший инспектор внутреннего таможенного поста Ирина Пахотин.

В прошлом году в Республику Молдова поступило более 11 миллионов посылок.

По сравнению с 2024 годом рост составил почти в три раза. Резкое увеличение количества отправлений и рост рисков их использования для контрабанды наркотиков и других запрещённых товаров заставляют власти рассматривать более жёсткие меры контроля.

Этот вопрос обсуждался и на уровне Национального совета безопасности, который утвердил ряд мер по усилению контроля и сотрудничества между ведомствами. Президент Майя Санду потребовала расширить проверки почтовых отправлений в условиях, когда существующая инфраструктура не позволяет обеспечить полный контроль.