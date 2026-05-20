В Молдове из-за резкого роста онлайн-заказов усиливают досмотр посылок
Быстрый рост онлайн-торговли приносит не только преимущества для потребителей, но и новые вызовы для властей.
Количество отправляемых посылок резко увеличилось, а вместе с этим выросли риски того, что такие отправления могут использоваться для перевозки наркотиков или других незаконных товаров. Только за первые три месяца года в Республику Молдова поступило более трёх миллионов посылок. Чтобы предотвратить любые попытки контрабанды, каждое отправление подвергается строгому контролю — посылки сканируются или вскрываются для проверки, сообщает Radio Moldova.
В одном таможенном пункте ежедневно обрабатывается около 30 тысяч посылок. Все они проходят сканирование, а при появлении подозрений подвергаются более тщательным проверкам.
Сотрудники Таможенной службы имеют право вскрывать посылки, чтобы убедиться, что они не содержат наркотики или другие запрещённые товары.
Процедура проверки посылки начинается с обмена информацией между почтовым оператором и таможенной службой.
«За час до пересечения таможенной границы транспортным средством с почтовыми отправлениями почтовый оператор передаёт данные из своих информационных систем, чтобы провести предварительный таможенный контроль почтовых отправлений», — объяснил Игорь Осадченко, исполняющий обязанности руководителя внутреннего таможенного поста.
Далее посылки выгружаются из транспортного средства в специально отведённом месте для проведения таможенного контроля, который включает также процесс сканирования.
В зависимости от содержимого посылки, если она крупная и содержит мелкие предметы, процесс сканирования может занимать около 10–15 минут.
Таможенные сотрудники также имеют право проводить физический досмотр посылок.
Сканирование облегчает выявление запрещённых предметов. Процесс выполняется таможенным инспектором с использованием специального оборудования. Уже фиксировались случаи, когда отправители пытались скрыть в посылках наркотики.
«К сожалению, такие случаи были. Хорошо, что мы их выявляем, но попытки ввоза запрещённых предметов действительно имели место. Бывают случаи с наркотиками: амфетамин, кокаин, психотропные вещества», — отмечает Игорь Осадченко.
В таких ситуациях посылка задерживается, а соответствующие органы по борьбе с наркотрафиком уведомляются.
«У нас много случаев, когда запрещённые вещи маскируются. Видно каждый предмет, каким бы маленьким он ни был, даже если он спрятан в одежде или других вещах», — говорит старший инспектор внутреннего таможенного поста Ирина Пахотин.
В прошлом году в Республику Молдова поступило более 11 миллионов посылок.
По сравнению с 2024 годом рост составил почти в три раза. Резкое увеличение количества отправлений и рост рисков их использования для контрабанды наркотиков и других запрещённых товаров заставляют власти рассматривать более жёсткие меры контроля.
Этот вопрос обсуждался и на уровне Национального совета безопасности, который утвердил ряд мер по усилению контроля и сотрудничества между ведомствами. Президент Майя Санду потребовала расширить проверки почтовых отправлений в условиях, когда существующая инфраструктура не позволяет обеспечить полный контроль.