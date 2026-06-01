В Румынии снова подорожают заказы с Temu, Shein и AliExpress.

Помимо уже действующего с начала 2026 года логистического сбора в размере 25 леев, вводится новая европейская таможенная пошлина, сообщает libertatea.ro

Согласно новым правилам ЕС, за каждую отдельную категорию товаров в посылке будет взиматься сбор в размере 3 евро. Если в одном заказе находятся, например, одежда и электроника, пошлина будет начислена дважды. Таким образом, для некоторых покупателей дополнительные расходы могут составить более 50 румынских леев за одну посылку.

Новая мера распространяется на отправления стоимостью до 150 евро, которые ранее пользовались льготным режимом. Власти ЕС объясняют изменения необходимостью усилить контроль над импортом дешевых товаров из третьих стран и создать более равные условия конкуренции для европейских продавцов.

По данным Еврокомиссии, только в 2024 году в страны ЕС поступило около 4,6 миллиарда недорогих посылок, что вдвое больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что в сочетании с ростом транспортных расходов новые пошлины приведут к дальнейшему подорожанию покупок на азиатских онлайн-площадках для румынских потребителей.