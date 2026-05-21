«Почта Молдовы» предупреждает о мошенниках: выманивают деньги под видом посылок.

По данным «Почты Молдовы», мошенники часто сообщают человеку, что ему якобы нужно получить посылку или письмо. После этого они пытаются выманить деньги, персональные данные, банковскую информацию или коды из SMS, пишет rupor.md

В «Почте Молдовы» подчеркнули, что сотрудники предприятия не просят клиентов сообщать коды из SMS, данные банковских карт, персональные данные или переводить деньги через телефонные звонки, сайты, сообщения, электронную почту или соцсети.

Одна из распространенных схем выглядит так. Человеку звонит неизвестный, представляется сотрудником почты и просит назвать код из SMS, адрес или другую информацию.

Еще одна схема связана с онлайн продажами. Мошенник сообщает продавцу, что оплатит товар онлайн и отправит курьера, а затем присылает ссылку якобы для получения денег. Через такую ссылку могут украсть данные карты.

Также гражданам могут приходить сообщения о том, что посылку невозможно доставить без оплаты дополнительных сборов. Такие сообщения обычно сопровождаются подозрительной ссылкой.

В «Почте Молдовы» предупредили, что если собеседник торопит, пугает, просит никому не рассказывать о звонке, требует деньги, коды или личные данные, речь, скорее всего, идет о мошенничестве.

Гражданам рекомендуют не передавать персональные и банковские данные, внимательно проверять источник сообщений и при необходимости обращаться в полицию по номеру 112.