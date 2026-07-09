theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
9 Июля 2026, 13:40
6 477
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Румынии объявлен общенациональный карантин из-за чумы овец и коз

Национальный карантин на 30 дней вводится на всей территории Румынии. На этот период приостанавливается любое перемещение овец и коз по стране, за исключение авторизованной доставки на скотобойни.

В Румынии объявлен общенациональный карантин из-за чумы овец и коз.
В Румынии объявлен общенациональный карантин из-за чумы овец и коз.

Также ограничивается выпас скота – с целью исключить контакт между стадами в границах одного пастбища. Полиция всех уровней усиливает контроль, передает logos-pres.md

Помимо этого, усиливается мониторинг охотничьих хозяйств. В случае обнаружения трупов диких жвачных животных (оленей, кабанов) вводятся меры их безопасного вывоза и утилизации – при участии муниципальных властей. Конкретные планы действий будут разработаны окружными комитетами по чрезвычайным ситуациям (CJSU).

Соответствующее распоряжение издал Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям (CNSU), о чем сообщает Национальное управление ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов (ANSVSA). Карантин вводится после подтверждения наличия вируса чумы мелких жвачных животных у овец на ферме в Муреш. Это серьезная ситуация, совпадающая с эпидемиологическими рисками развития активных вспышек африканской чумы свиней. 

«Опыт наших эпидемиологов в применении правил биобезопасности позволил сократить число вспышек африканской чумы свиней с 1,6 тыс. до всего 17 случаев по всей стране. Теперь мы должны сделать то же самое для борьбы с чумой мелких жвачных животных», цитирует Agrointel.ro заявление Александру Бочиу, председателя ANSVSA.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте