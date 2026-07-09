В Румынии объявлен общенациональный карантин из-за чумы овец и коз.

Национальный карантин на 30 дней вводится на всей территории Румынии. На этот период приостанавливается любое перемещение овец и коз по стране, за исключение авторизованной доставки на скотобойни.

Также ограничивается выпас скота – с целью исключить контакт между стадами в границах одного пастбища. Полиция всех уровней усиливает контроль, передает logos-pres.md

Помимо этого, усиливается мониторинг охотничьих хозяйств. В случае обнаружения трупов диких жвачных животных (оленей, кабанов) вводятся меры их безопасного вывоза и утилизации – при участии муниципальных властей. Конкретные планы действий будут разработаны окружными комитетами по чрезвычайным ситуациям (CJSU).

Соответствующее распоряжение издал Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям (CNSU), о чем сообщает Национальное управление ветеринарной санитарии и безопасности пищевых продуктов (ANSVSA). Карантин вводится после подтверждения наличия вируса чумы мелких жвачных животных у овец на ферме в Муреш. Это серьезная ситуация, совпадающая с эпидемиологическими рисками развития активных вспышек африканской чумы свиней.

«Опыт наших эпидемиологов в применении правил биобезопасности позволил сократить число вспышек африканской чумы свиней с 1,6 тыс. до всего 17 случаев по всей стране. Теперь мы должны сделать то же самое для борьбы с чумой мелких жвачных животных», цитирует Agrointel.ro заявление Александру Бочиу, председателя ANSVSA.