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protv.md logoprotv
11 Июня 2026, 09:03
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Захарова: Молдова перестанет существовать в случае объединения с Румынией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что возможное объединение Молдовы с Румынией приведёт к исчезновению молдавского государства.

Захарова: Молдова перестанет существовать в случае объединения с Румынией.
Захарова: Молдова перестанет существовать в случае объединения с Румынией.

Российский дипломат утверждает, что при подобном сценарии государственная идентичность Республики Молдова будет поглощена, а само название «Молдова» может исчезнуть из официальных документов и учебников. Захарова выразила уверенность, что «молдавский народ примет суверенное решение», если вопрос объединения будет вынесен на практическое рассмотрение, сообщает protv.md

Захарова: Гагаузия и Приднестровье отвергнут объединение с Румынией


В этом же контексте представитель российского МИД высказалась и о Гагаузии, и о Приднестровском регионе, заявив, что они не поддержали бы объединение с Румынией и не одобряют европейский курс Республики Молдова. 

По её словам, жители этих регионов придерживаются иных внешнеполитических приоритетов и рассматривают Россию как своего «защитника» и близкого партнёра.

Заявления прозвучали на фоне активизации политических дискуссий о возможном воссоединении Республики Молдова с Румынией. В последние месяцы эту тему затрагивали несколько молдавских чиновников, в том числе Майя Санду, Игорь Гросу, премьер-министр Александру Мунтяну и министр культуры Кристиан Жардан.

ЕС остаётся стратегической целью 

Власти Кишинёва, однако, неоднократно подчёркивали, что стратегическим приоритетом Молдовы остаётся вступление в Европейский союз. Этот курс рассматривается как основное направление развития страны и пользуется поддержкой большинства граждан.

В то же время некоторые недавние заявления допускали, что возможное объединение с Румынией может рассматриваться как альтернативный вариант в случае значительной задержки процесса европейской интеграции. 

Источник
protv.md logoprotv
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