В Белфасте во время протестов против мигрантов разгромили дома трёх румынских семей.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Румынии, уточнив, что в результате нападений были повреждены дома трёх румынских семей, сообщает Digi24.

По данным местных властей, столкновения начались после инцидента, в ходе которого мигрант тяжело ранил местного жителя. После этого в нескольких районах Белфаста вспыхнули массовые беспорядки, быстро переросшие в нападения на мигрантов и представителей этнических меньшинств.

Группы людей в масках громили жилые дома, автомобили и коммерческие объекты. Для восстановления порядка были задействованы крупные силы полиции и пожарных служб.

Полиция Северной Ирландии сообщила о задержании второго подозреваемого. 42-летнему мужчине предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, попытке уничтожения имущества и нападении на сотрудника правоохранительных органов. Ранее аналогичные обвинения были предъявлены ещё одному мужчине в возрасте 39 лет.

В связи с беспорядками восемь семей уже обратились за предоставлением временного жилья. Власти оценивают ущерб, нанесённый жилым объектам и инфраструктуре города.

Среди пострадавших оказались и румынские граждане. Три семьи сообщили, что их дома были разгромлены во время ночных беспорядков 9 июня. По состоянию на данный момент информации о пострадавших или раненых гражданах Румынии нет.

Пострадавшие семьи заявили о намерении как можно скорее вернуться на родину. Также поступил запрос на оформление временного проездного документа для несовершеннолетнего гражданина Румынии, чтобы он мог покинуть Великобританию вместе с семьёй.

Министерство иностранных дел Румынии заявило, что через Генеральное консульство в Эдинбурге поддерживает постоянную связь как с британскими властями, так и с пострадавшими гражданами.

Румынским гражданам, находящимся в Великобритании и Северной Ирландии, рекомендовано поддерживать связь с дипломатическими представительствами Румынии и при необходимости обращаться за консульской помощью.