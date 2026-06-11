Румыния нашла решение "заблудившимся" морским дронам: должны самоуничтожаться
В Румынии хотят, чтобы украинские морские дроны автоматически самоуничтожались при приближении к их территориальным водам в Черном море.
Идею озвучил министр обороны Румынии Раду Мируцэ во время телевизионного интервью, сообщает rbc.ua со ссылкой на Defense Romania
По его словам, украинские морские беспилотники должны быть запрограммированы таким образом, чтобы в случае потери связи или контроля они не могли попасть в территориальные воды Румынии.
Министр предложил установить специальный алгоритм, который будет активировать самоуничтожение дрона при приближении к границе румынских вод.
"Если вы вдруг потеряете их в Черном море, когда они приблизятся к территориальным водам Румынии на расстояние 12 морских миль, контроллер, который управляет этим беспилотником, должен запрограммировать его на автоматический самоподрыв", - заявил Мируцэ.
Он добавил, что намерен предложить украинской стороне использовать такой механизм для всех морских дронов, которые запускаются в Черном море.
"Нашим соседям в Украине, которые находятся в такой ожесточенной войне, вызванной Россией, необходимо гарантировать нам, что все дроны, которые они запускают в Черное море, запрограммированы с использованием этой технической итерации", - сказал румынский министр.