Бессент: США отобрали у Ирана криптовалюту на $1 млрд.

«Просто взяли и прибрали к рукам их кошельки. Кто-то из них, возможно, прямо сейчас вводит свои данные (для входа в криптокошелек) и осознает, что у них ничего не осталось», — заявил Бессент во время выступления на Национальном экономическом форуме им. Рейгана (трансляцию вело Reuters).

Министр добавил, что США работают с союзниками по всей Европе, чтобы арестовывать виллы, дома и недвижимость представителей иранского руководства.

«Это деньги, украденные у иранского народа... Мы думаем, что они воровали по $400 или $500 млн в месяц, которые делили между 80 лидерами», — добавил господин Бессент.

В апреле Бессент заявлял, что США заблокировали $344 млн на кошельках, которые связаны с Ираном.