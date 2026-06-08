theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
8 Июня 2026, 14:02
237
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова расширит обмен налоговыми данными по криптоактивам

Молдова готовится расширить автоматический обмен налоговой информацией с другими государствами, включая отчётность по новым категориям финансовых активов, таким как электронные валюты и продукты, связанные с криптовалютами.

Молдова расширит обмен налоговыми данными по криптоактивам.
Молдова расширит обмен налоговыми данными по криптоактивам.

Правительство планирует утвердить проект о ратификации поправки к многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах, передаёт IPN.

Согласно документу, изменения необходимы для приведения в соответствие с обновлениями Единого стандарта отчётности (SCR), разработанного под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Новая поправка вводит дополнительные требования к отчётности и более строгие правила проверки для финансовых учреждений в условиях быстрого развития финансовых рынков и цифровых активов.

Министерство финансов подчёркивает, что автоматический обмен информацией является одним из самых эффективных инструментов борьбы с международным уклонением от уплаты налогов. Благодаря этому механизму налоговые органы ежегодно получают данные о финансовых счетах, которые молдавские резиденты имеют в других юрисдикциях, что способствует повышению налоговой прозрачности.

Республика Молдова уже применяет эту систему и осуществила первый автоматический обмен информацией в 2024 году по данным за 2023 год. В настоящее время страна обменивается информацией примерно со 120 юрисдикциями, участвующими в системе. Новые правила будут применяться финансовыми учреждениями с 1 января 2027 года, а первые отчёты по обновлённым стандартам будут представлены в 2028 году.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте