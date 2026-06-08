Молдова расширит обмен налоговыми данными по криптоактивам.

Правительство планирует утвердить проект о ратификации поправки к многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах, передаёт IPN.

Согласно документу, изменения необходимы для приведения в соответствие с обновлениями Единого стандарта отчётности (SCR), разработанного под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Новая поправка вводит дополнительные требования к отчётности и более строгие правила проверки для финансовых учреждений в условиях быстрого развития финансовых рынков и цифровых активов.

Министерство финансов подчёркивает, что автоматический обмен информацией является одним из самых эффективных инструментов борьбы с международным уклонением от уплаты налогов. Благодаря этому механизму налоговые органы ежегодно получают данные о финансовых счетах, которые молдавские резиденты имеют в других юрисдикциях, что способствует повышению налоговой прозрачности.

Республика Молдова уже применяет эту систему и осуществила первый автоматический обмен информацией в 2024 году по данным за 2023 год. В настоящее время страна обменивается информацией примерно со 120 юрисдикциями, участвующими в системе. Новые правила будут применяться финансовыми учреждениями с 1 января 2027 года, а первые отчёты по обновлённым стандартам будут представлены в 2028 году.