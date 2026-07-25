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profit
25 Июля 2026, 10:45
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В Румынии начали выпуск бронемашин Cobra II для национальной армии

Турецкая компания Otokar начала поставки первых бронеавтомобилей Cobra II, полностью произведенных в Румынии, для Вооруженных сил страны.

В Румынии начали выпуск бронемашин Cobra II для национальной армии.
В Румынии начали выпуск бронемашин Cobra II для национальной армии.

Машины выпускаются на заводе в городе Медиаш, где осуществляется полный производственный цикл, а не только сборка, пишет profit.ro

В июне Otokar завершила покупку предприятия Automecanica S.A. и его производственной площадки в Медиаше, приобретя 96,77% акций компании. После победы в крупнейшем в истории Румынии тендере на поставку бронетехники завод стал первой производственной площадкой Otokar в Европейском союзе.

По контракту Румыния заказала 1059 бронемашин Cobra II. Более 780 из них будут изготовлены в Медиаше в течение пяти лет. Серийное производство идет по графику, уже поставлено около 300 машин. До конца 2026 года планируется передать армии еще 216 единиц, включая четыре новые модификации.

«Поставки Cobra II, произведенных в Румынии, уже начались. Первые машины, полностью изготовленные в Медиаше, покинули территорию завода и отправились в Вооруженные силы Румынии», — заявил генеральный директор Automecanica Mediaș Юсуф Феттахлыоглу.

Cobra II — это тактический бронированный автомобиль 4×4, представленный в 2013 году. Он состоит на вооружении более чем у 20 заказчиков из 13 стран, включая государства НАТО. Для Румынии выпускаются несколько версий машины, в том числе бронетранспортер, разведывательная, санитарная и вариант для подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Производственный комплекс в Медиаше занимает около 140 тысяч квадратных метров, на предприятии работают более 250 сотрудников.

В Румынии начали выпуск бронемашин Cobra II для национальной армии

В Румынии начали выпуск бронемашин Cobra II для национальной армии

В Румынии начали выпуск бронемашин Cobra II для национальной армии

Источник
profit
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