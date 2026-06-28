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dw.com logodw
28 Июня 2026, 15:30
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Германия изучает возможность вернуть призыв в армию

Если к середине 2027 года станет ясно, что добровольцев недостаточно для пополнения состава бундесвера, то ФРГ вернется к обязательной военной службе, заявил глава комитета бундестага по обороне.

Германия изучает возможность вернуть призыв в армию.
Германия изучает возможность вернуть призыв в армию.

Власти Германии рассматривают возможность вернуть обязательный призыв в армию. Если к середине 2027 года станет ясно, что одних добровольцев недостаточно для пополнения личного состава вооруженных сил (бундесвера), стране "придется вернуться к обязательной военной службе", заявил председатель комитета бундестага по обороне Томас Рёвекамп (Thomas Röwekamp) агентству AFP в субботу, 27 июня. Он признал, что по-прежнему испытывает "серьезные сомнения" по поводу достаточного количества добровольцев. Решение по этому вопросы должно быть принято до 31 июля 2027-го, передает dw.com

Вопросники о военной службе: первые оценки

В бундесвере 24 июня обнародовали предварительную оценку новой модели военной службы, запущенной 1 января. Она предполагает рассылку анкет 18-летним юношам и девушкам с целью заранее проинформировать молодых людей о военной службе и укрепить кадровую готовность бундесвера в долгосрочной перспективе. Так, было разослано почти 300 000 анкет, а 530 адресатов обязались пройти добровольную военную службу в нынешнем году.

Следует подождать еще один год, прежде чем делать выводы на основе полученной информации, считает Рёвекамп. Однако в первом полугодии 2027-го властям предстоит основательно обсудить вопрос о том, удастся ли с помощью добровольцев удовлетворить весьма амбициозные задачи по пополнению численности как в действующих войсках, так и среди резервистов, подчеркнул собеседник AFP.

Цель - 460 000 военных через 10 лет

Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) стремится с помощью реформы призыва выполнить цели НАТО - до конца 2035 года обеспечить готовность 460 000 военнослужащих на случай кризисных ситуаций или войн. Для этого количество действующих военнослужащих необходимо увеличить с нынешних 185 тысяч до как минимум 260 тысяч, а число резервистов - с 60 до 200 тысяч.

"Моя главная забота - увеличение численности срочников и кадровых военнослужащих, ведь именно они пилотируют истребители, управляют кораблями и водят танки", - пояснил глава комитета бундестага по обороне. По его словам, в этой области каждый год необходимо достигать цели по набору 10 000 дополнительных военнослужащих.

Убедить молодежь в угрозе со стороны РФ

Рёвекамп не обошел стороной протесты учащихся против обязательного призыва в армию, которые в последние месяцы прошли во многих городах ФРГ. Он с пониманием отнесся к тому, что юноши и девушки часто испытывают неуверенность по этому вопросу.

"С момента отмены призыва в армию в 2011 году мы не обсуждали с молодым поколением вопросы войны, мира и необходимость обороны", - пояснил собеседник AFP. Следует убедить молодежь, что речь идет не о какой-то партийной программе, а о "военной необходимости, обусловленной угрозой со стороны России", отметил глава комитета бундестага по обороне.

Источник
dw.com logodw
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