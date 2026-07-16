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rupor.md logorupor
16 Июля 2026, 20:18
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Захарова о покупке Молдовой канадских бронемашин: "Для чего они будут использоваться, для сбора урожая?"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала расходы Кишинева на оборону.

Захарова о покупке Молдовой канадских бронемашин: &#34;Для чего они будут использоваться, для сбора урожая?&#34;.
Захарова о покупке Молдовой канадских бронемашин: "Для чего они будут использоваться, для сбора урожая?".

Во время брифинга она задалась вопросом, для чего Республике Молдова понадобятся 100 бронемашин, которые планируется приобрести у канадских властей, передает rupor.md

Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что закупка стоимостью 50 миллионов евро финансируется за счет средств Европейского фонда мира. По ее утверждению, из этого же фонда якобы финансировалась и «бойня в Украине».

«Для чего они будут использоваться: для сбора урожая или для перевозки книг?» — заявила Захарова во время своего еженедельного брифинга.

Кроме того, представитель МИД России вновь призвала российских граждан воздержаться от поездок в Республику Молдова, заявив, что на границе они могут подвергнуться давлению.

Источник
rupor.md logorupor
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