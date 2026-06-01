Армия Молдовы меняет режим подготовки солдат из-за жары.

Руководство Нацармии Молдовы ввело повышенные меры безопасности для защиты военнослужащих в связи с жарой. Согласно заявлению минобороны, из-за прогнозов синоптиков расписание тренировок пересмотрят.

Жаркая погода не повод полностью прерывать программу подготовки солдат, однако теперь все практические занятия и учения проводятся строго в утренние часы. В это время суток температура воздуха остается умеренной и безопасной для физических нагрузок, рассказали в минобороны. Военное руководство отдельно отмечает, что солдат и сержантов полностью обеспечивают питьевой водой без каких-либо ограничений. Кроме того, после выполнения задач в полевых условиях у всех военнослужащих есть возможность сразу принять прохладный душ, передает rupor.md

Принятые меры контроля уже показали свою эффективность: на данный момент среди контрактников и солдат срочной службы не зафиксировано ни одного случая перегрева или солнечного удара, считают в ведомстве.

Такие меры защиты ввели после того, как Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в стране сразу три уровня погодной опасности на период с 28 июня по 1 июля. Из-за мощного антициклона, который принесет раскаленный воздух из Западной Европы, во многих районах страны и в Кишиневе начнет действовать максимальный, красный код метеоопасности. Синоптики предупреждают, что в дневные часы температура воздуха будет преодолевать экстремальную отметку в +39…+41 °C, а ночи станут тропическими — столбики термометров не опустятся ниже +20 °C.