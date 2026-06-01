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unian.net logounian
30 Июня 2026, 07:09
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В Румынии на двух популярных горных курортах распродают виллы и пансионаты

Владельцы вилл и пансионатов в туристических регионах Румынии массово отказываются от имущества. Дело в том, что количество туристов сократилось, а те, кто приезжает, выбирают объекты, предлагающие нечто большее, чем ночлег.

В Румынии на двух популярных горных курортах распродают виллы и пансионаты.
В Румынии на двух популярных горных курортах распродают виллы и пансионаты.

По данным Национального института статистики, в населённых пунктах Бран и Моечу насчитывается более 1 700 временно незанятых жилых объектов, используемых в основном в качестве домов для отдыха, пишет unian.net со ссылкой на stirileprotv.ro

Представители мэрии Брана сообщили, что 600 объектов официально классифицированы как туристические, а уровень заполняемости за последний год снизился на 20%.

"Многие взяли кредиты, многие взяли ссуды, рассчитывая на бизнес, и если туристов нет, то очень трудно покрывать платежи, выплачивать кредиты и, тем более, получать прибыль", - сообщил мэр коммуны Бран Космин Ферою.

В настоящее время на платформе объявлений о недвижимости выставлены на продажу 62 дома, виллы, дачи и пансионаты, что свидетельствует о резком росте числа предложений на 86% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Что касается цены за квадратный метр, то она варьируется. Представительница платформы объявлений о недвижимости Моника Дудау сообщила, что цены в среднем - 1 306 евро в Бране и 1 116 евро в Мойечу.

Представители Федерации гостиничной индустрии Румынии говорят, что многие пансионаты старые и давно не модернизировались. В свою очередь специалисты указали, что туристы больше не довольствуются лишь жильём и барбекю во дворе.

Источник
unian.net logounian
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