Послы ЕС обсудили падение российского дрона в Румынии и готовят стратегическую дискуссию
Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) обсудил инцидент с российским дроном, который упал на многоэтажку в Румынии, а также – возможность проведения стратегической дискуссии относительно реагирования на подобные случаи.
В начале рассмотрения вопроса дипломатическое представительство Румынии проинформировало послов ЕС об инциденте в румынском городе Галац, где российский ударный дрон попал в жилую многоэтажку.
Все остальные делегации за столом, которые представляли все государства-члены ЕС, выразили солидарность с Румынией и с другими государствами-членами Евросоюза, которые недавно сталкивались с подобными инцидентами с дронами.
Был также поднят вопрос относительно необходимости проведения стратегической дискуссии по выработке единого механизма реагирования ЕС на подобные эскалации со стороны России.