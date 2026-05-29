Послы ЕС обсудили падение российского дрона в Румынии и готовят стратегическую дискуссию.

Послы Евросоюза в Брюсселе провели дискуссию относительно инцидента с российским беспилотником в Румынии и планируют дальнейшие обсуждения, передает eurointegration.com.ua

В начале рассмотрения вопроса дипломатическое представительство Румынии проинформировало послов ЕС об инциденте в румынском городе Галац, где российский ударный дрон попал в жилую многоэтажку.

Все остальные делегации за столом, которые представляли все государства-члены ЕС, выразили солидарность с Румынией и с другими государствами-членами Евросоюза, которые недавно сталкивались с подобными инцидентами с дронами.

Был также поднят вопрос относительно необходимости проведения стратегической дискуссии по выработке единого механизма реагирования ЕС на подобные эскалации со стороны России.