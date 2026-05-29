theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
29 Мая 2026, 23:55
1
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Румыния призвала НАТО ускорить поставки ПВО после инцидента с дроном

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что обратится к НАТО с просьбой ускорить поставки средств ПВО на фоне инцидента с дроном, который попал в многоэтажный дом в румынском городе Галац.

Румыния призвала НАТО ускорить поставки ПВО после инцидента с дроном.
Румыния призвала НАТО ускорить поставки ПВО после инцидента с дроном.

Об этом министр сказала в комментарии Politico, передает eurointegration.com.ua

По словам главы румынского внешнеполитического ведомства, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО Алексус Гринкевич "согласился" с предыдущими предложениями Бухареста, в которых Альянс просили перебросить военное оборудование в страну.

В ответ на инцидент с дроном Цою заявила, что Румыния попросит "ускорить" его поставку.

"Это недопустимое и вопиющее нарушение нашего воздушного пространства. У нас есть подтверждение, что это российский дрон", – отметила она.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте