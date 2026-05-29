29 Мая 2026, 23:55
1
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Румыния призвала НАТО ускорить поставки ПВО после инцидента с дроном
Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что обратится к НАТО с просьбой ускорить поставки средств ПВО на фоне инцидента с дроном, который попал в многоэтажный дом в румынском городе Галац.
Об этом министр сказала в комментарии Politico, передает eurointegration.com.ua
По словам главы румынского внешнеполитического ведомства, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО Алексус Гринкевич "согласился" с предыдущими предложениями Бухареста, в которых Альянс просили перебросить военное оборудование в страну.
В ответ на инцидент с дроном Цою заявила, что Румыния попросит "ускорить" его поставку.
"Это недопустимое и вопиющее нарушение нашего воздушного пространства. У нас есть подтверждение, что это российский дрон", – отметила она.