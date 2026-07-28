theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
28 Июля 2026, 17:47
15
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Румынии на Дунае сел на мель пароход с более чем 200 людьми на борту

В Румынии из-за падения уровня воды в Дунае сел на мель швейцарский пароход с более чем 200 людьми на борту.

В Румынии на Дунае сел на мель пароход с более чем 200 людьми на борту.
В Румынии на Дунае сел на мель пароход с более чем 200 людьми на борту.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Пассажирский пароход под флагом Швейцарии вышел в рейс из порта Дробета-Турну-Северин на юго-западе Румынии, фактически на границе с Сербией, и направлялся в болгарский город Видин.

В районе румынского города Салча он сел на мель из-за крайне низкого уровня воды в Дунае. В течение вечера понедельника и утра вторника было предпринято несколько попыток сдвинуть пароход с места, но это так и не удалось.

На борту парохода – 186 пассажиров и 52 члена экипажа. Шансы на его снятие с мели считаются незначительными.

В конце июля в румынской части Дуная зафиксировали самый низкий уровень воды за 30 лет.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте