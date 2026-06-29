Почти во всей Румынии объявили красное предупреждение из-за экстремальной жары.

Почти по всей территории Румынии в понедельник, 29 июня, объявили красный уровень предупреждения из-за экстремальной жары.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Почти для всей Румынии, включая столицу Бухарест, в понедельник действует красный уровень предупреждения из-за экстремальной жары. Только в шести уездах в восточной части страны ожидается более мягкая погода.

Максимальные дневные температуры составят от 35 до 41 °C. Наиболее жарко будет в западных регионах Банат и Кришана.

Жара продержится на территории страны примерно до утра 1 июля.

Еще в выходны в службе экстренной медицинской помощи Бухареста заявили о повышенном количестве обращений из-за жары. Во многих случаях пациенты получили тепловой удар или теряли сознание из-за перегрева и удушья.

Как известно, перед этим от экстремальной жары страдали страны Западной и Центральной Европы.