В Румынии крупные торговые сети отключают ночную рекламу и ограничивают кондиционеры.

Крупнейшие торговые сети Румынии объявили о мерах по сокращению потребления электроэнергии на фоне введенного в стране режима энергетической тревоги.

Как сообщает портал Biziday, Ассоциация крупных торговых сетей Румынии (AMRCR) заявила, что ее члены добровольно снижают энергопотребление, чтобы уменьшить нагрузку на национальную энергосистему.

В числе принятых мер:

использование преимущественно светодиодного освещения и регулируемой по яркости подсветки в зависимости от естественного освещения;

применение температурных датчиков для более эффективного управления системами кондиционирования;

оснащение административных и служебных помещений датчиками присутствия;

использование солнечных панелей для собственного энергоснабжения;

ограничение работы систем кондиционирования воздуха;

отключение рекламной подсветки в ночное время.

«Этими добровольными мерами мы стремимся внести вклад в снижение нагрузки на национальную энергосистему, одновременно обеспечивая бесперебойную работу торговли, безопасность и комфорт для покупателей», — заявили в ассоциации.

В AMRCR входят крупнейшие ритейлеры страны, включая Altex, Auchan, Carrefour, DM, Decathlon, Dedeman, Flanco, Hornbach, Ikea, Kaufland, Leroy Merlin, Lidl, Mega Image, Metro, Penny, Pepco, Profi и Selgros.

Ранее правительство Румынии объявило режим энергетической тревоги на весь август из-за резкого снижения уровня воды в Дунае, что повлияло на работу электростанций. Исполняющий обязанности премьер-министра Илие Боложан призвал население и компании сократить потребление электроэнергии в вечерние часы, а владельцев домашних солнечных электростанций с аккумуляторами — по возможности отдавать электроэнергию в сеть с 20:00 до 23:00.