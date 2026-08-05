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Point.md logoPoint
5 Августа 2026, 10:52
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В Румынии крупные торговые сети отключают ночную рекламу и ограничивают кондиционеры

Крупнейшие торговые сети Румынии объявили о мерах по сокращению потребления электроэнергии на фоне введенного в стране режима энергетической тревоги.

В Румынии крупные торговые сети отключают ночную рекламу и ограничивают кондиционеры.
В Румынии крупные торговые сети отключают ночную рекламу и ограничивают кондиционеры.

Как сообщает портал Biziday, Ассоциация крупных торговых сетей Румынии (AMRCR) заявила, что ее члены добровольно снижают энергопотребление, чтобы уменьшить нагрузку на национальную энергосистему.

В числе принятых мер:

  • использование преимущественно светодиодного освещения и регулируемой по яркости подсветки в зависимости от естественного освещения;
  • применение температурных датчиков для более эффективного управления системами кондиционирования;
  • оснащение административных и служебных помещений датчиками присутствия;
  • использование солнечных панелей для собственного энергоснабжения;
  • ограничение работы систем кондиционирования воздуха;
  • отключение рекламной подсветки в ночное время.

«Этими добровольными мерами мы стремимся внести вклад в снижение нагрузки на национальную энергосистему, одновременно обеспечивая бесперебойную работу торговли, безопасность и комфорт для покупателей», — заявили в ассоциации.

В AMRCR входят крупнейшие ритейлеры страны, включая Altex, Auchan, Carrefour, DM, Decathlon, Dedeman, Flanco, Hornbach, Ikea, Kaufland, Leroy Merlin, Lidl, Mega Image, Metro, Penny, Pepco, Profi и Selgros.

Ранее правительство Румынии объявило режим энергетической тревоги на весь август из-за резкого снижения уровня воды в Дунае, что повлияло на работу электростанций. Исполняющий обязанности премьер-министра Илие Боложан призвал население и компании сократить потребление электроэнергии в вечерние часы, а владельцев домашних солнечных электростанций с аккумуляторами — по возможности отдавать электроэнергию в сеть с 20:00 до 23:00.

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