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3 Августа 2026, 10:18
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На Кубе снова произошел масштабный блэкаут

Отключение электричества произошло по всей Кубе, сообщила государственная электроэнергетическая компания Union Electrica de Cuba в соцсети X.

На Кубе снова произошел масштабный блэкаут.
На Кубе снова произошел масштабный блэкаут.

Как пишет Reuters, в июле на Кубе произошло три крупномасштабных отключения электричества. Они были вызваны нехваткой топлива для электростанций.

В январе этого года США прекратили поставки топлива на Кубу, после чего американский президент Дональд Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на Кубу. Это спровоцировало энергетический кризис на острове. Сам Трамп называл своей целью смену государственного строя на Кубе.

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