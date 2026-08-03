В Румынии Dacia и Ford временно остановили производство.

На фоне энергетического кризиса премьер-министр Илие Боложан назвал это важной добровольной мерой по снижению нагрузки на энергосистему страны.

Ранее глава румынского правительства призвал население, государственные учреждения и крупных промышленных потребителей сократить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы пик — с 20:00 до 23:00, сообщает libertatea.ro

По словам Боложана, первые меры уже дали результат: общее энергопотребление снизилось. Он также сообщил, что с крупнейшими промышленными предприятиями были согласованы индивидуальные планы по сокращению потребления электроэнергии без введения обязательных ограничений.

Премьер Румынии отметил, что Dacia и Ford с 3 августа приостановили производство, что позволит существенно уменьшить нагрузку на энергосистему.

В то же время представители Ford Craiova пояснили, что остановка предприятия никак не связана с кризисом и была запланирована заранее.

«Мы — публичная компания и заранее объявляем график работы наших предприятий. Каждый год завод в Крайове проходит плановое техническое обслуживание с 1 по 19 августа. Сейчас просто получилось, что это совпало с потребностями энергосистемы, и мы рады помочь», — заявили в компании.

Аналогичную позицию озвучили и в Dacia. Там сообщили, что август традиционно является периодом остановки производства в связи с отпусками сотрудников и проведением технического обслуживания.

«Сегодня первый день остановки производства. Плановое техобслуживание продлится четыре недели. Это обычная практика для любого автомобильного завода в мире и происходит ежегодно», — подчеркнули представители компании.