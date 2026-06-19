theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
19 Июня 2026, 09:29
924
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Румыния утвердила проект обновления железнодорожного участка Яссы – Унгены

Румыния одобрила масштабный инфраструктурный проект по модернизации и электрификации железнодорожного участка Яссы — Унгены Прут. Общая стоимость работ составляет 495,3 млн румынских леев (около 98 млн евро).

Румыния утвердила проект обновления железнодорожного участка Яссы – Унгены.
Румыния утвердила проект обновления железнодорожного участка Яссы – Унгены.

Проект нацелен на улучшение транспортного сообщения с Молдовой и интеграцию ее магистралей в европейскую сеть, пишет rupor.md

Реконструкция затронет 23,4 километра железнодорожного полотна от Ясс до молдавской границы. На участке Сокола — Унгены планируется:

  • Полная электрификация линии.
  • Замена изношенных рельсов, стрелочных переводов и шпал.
  • Укрепление земляного полотна для защиты от наводнений.
  • Ремонт мостов, путепроводов и переездов.
  • Обновление станционных платформ и систем энергоснабжения.

Все строительные работы планируют завершить в течение 18 месяцев.

Проект финансируется на паритетных началах: половину суммы выделят из государственного бюджета Румынии, вторую половину — в рамках европейской программы Connecting Europe Facility (CEF).

Сейчас инфраструктура участка находится в критическом состоянии, что сильно ограничивает скорость поездов. Модернизация позволит сократить время в пути, повысить безопасность движения и снизить вредные выбросы в атмосферу.

Линия Яссы — Унгены входит в европейскую транспортную сеть TEN-T и является частью стратегического коридора Балтийское море — Черное море — Эгейское море. 

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте