Румыния утвердила проект обновления железнодорожного участка Яссы – Унгены
Румыния одобрила масштабный инфраструктурный проект по модернизации и электрификации железнодорожного участка Яссы — Унгены Прут. Общая стоимость работ составляет 495,3 млн румынских леев (около 98 млн евро).
Проект нацелен на улучшение транспортного сообщения с Молдовой и интеграцию ее магистралей в европейскую сеть, пишет rupor.md
Реконструкция затронет 23,4 километра железнодорожного полотна от Ясс до молдавской границы. На участке Сокола — Унгены планируется:
- Полная электрификация линии.
- Замена изношенных рельсов, стрелочных переводов и шпал.
- Укрепление земляного полотна для защиты от наводнений.
- Ремонт мостов, путепроводов и переездов.
- Обновление станционных платформ и систем энергоснабжения.
Все строительные работы планируют завершить в течение 18 месяцев.
Проект финансируется на паритетных началах: половину суммы выделят из государственного бюджета Румынии, вторую половину — в рамках европейской программы Connecting Europe Facility (CEF).
Сейчас инфраструктура участка находится в критическом состоянии, что сильно ограничивает скорость поездов. Модернизация позволит сократить время в пути, повысить безопасность движения и снизить вредные выбросы в атмосферу.
Линия Яссы — Унгены входит в европейскую транспортную сеть TEN-T и является частью стратегического коридора Балтийское море — Черное море — Эгейское море.