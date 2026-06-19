Румыния утвердила проект обновления железнодорожного участка Яссы – Унгены.

Румыния одобрила масштабный инфраструктурный проект по модернизации и электрификации железнодорожного участка Яссы — Унгены Прут. Общая стоимость работ составляет 495,3 млн румынских леев (около 98 млн евро).

Проект нацелен на улучшение транспортного сообщения с Молдовой и интеграцию ее магистралей в европейскую сеть, пишет rupor.md

Реконструкция затронет 23,4 километра железнодорожного полотна от Ясс до молдавской границы. На участке Сокола — Унгены планируется:

Полная электрификация линии.

Замена изношенных рельсов, стрелочных переводов и шпал.

Укрепление земляного полотна для защиты от наводнений.

Ремонт мостов, путепроводов и переездов.

Обновление станционных платформ и систем энергоснабжения.

Все строительные работы планируют завершить в течение 18 месяцев.

Проект финансируется на паритетных началах: половину суммы выделят из государственного бюджета Румынии, вторую половину — в рамках европейской программы Connecting Europe Facility (CEF).

Сейчас инфраструктура участка находится в критическом состоянии, что сильно ограничивает скорость поездов. Модернизация позволит сократить время в пути, повысить безопасность движения и снизить вредные выбросы в атмосферу.

Линия Яссы — Унгены входит в европейскую транспортную сеть TEN-T и является частью стратегического коридора Балтийское море — Черное море — Эгейское море.