theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
eurointegration.com.ua logoeurointegration
18 Июня 2026, 22:36
231
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Ещё две страны предложили Румынии помощь в обеспечении воздушной безопасности

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что еще две страны – Словакия и Португалия – предложили свою помощь в усилении защиты Румынии от беспилотников.

Ещё две страны предложили Румынии помощь в обеспечении воздушной безопасности.
Ещё две страны предложили Румынии помощь в обеспечении воздушной безопасности.

Об этом он сказал в общении со СМИ перед саммитом ЕС, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Дан сообщил, что Португалия и Словакия предложили Румынии помощь для улучшения защиты от беспилотников.

Никушор Дан напомнил, что первыми это зимой это сделали США и Франция, впоследствии присоединились Италия и Испания. Президент сказал, что будет говорить также и с другими странами.

"Мы будем говорить о вопросах европейской безопасности, и я подниму эту тему. Наши ожидания касаются ограниченного промежутка времени. У нас уже есть программа SAFE, мы имеем подписанные контракты на ряд оборудования, которого будет достаточно, когда оно прибудет. Поэтому нам нужно перекрыть этот период 1,5 лет для одного оборудования и 2 года – для некоторого другого", – детализировал он.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте