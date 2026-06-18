Ещё две страны предложили Румынии помощь в обеспечении воздушной безопасности.

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что еще две страны – Словакия и Португалия – предложили свою помощь в усилении защиты Румынии от беспилотников.

Об этом он сказал в общении со СМИ перед саммитом ЕС, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на digi24.ro

Дан сообщил, что Португалия и Словакия предложили Румынии помощь для улучшения защиты от беспилотников.

Никушор Дан напомнил, что первыми это зимой это сделали США и Франция, впоследствии присоединились Италия и Испания. Президент сказал, что будет говорить также и с другими странами.

"Мы будем говорить о вопросах европейской безопасности, и я подниму эту тему. Наши ожидания касаются ограниченного промежутка времени. У нас уже есть программа SAFE, мы имеем подписанные контракты на ряд оборудования, которого будет достаточно, когда оно прибудет. Поэтому нам нужно перекрыть этот период 1,5 лет для одного оборудования и 2 года – для некоторого другого", – детализировал он.