В Румынии хотят ввести штрафы для ресторанов, отказывающих клиентам в бесплатной воде.

Депутаты от PNL внес в парламент Румынии законопроект, обязывающий заведения ставить на стол кувшин с бесплатной питьевой водой.

Как сообщает Digi24, инициатива призвана устранить двусмысленность в законах и ввести реальные штрафы для нарушителей, передает rupor.md

В Румынии еще с апреля 2024 года действует закон, согласно которому рестораны, столовые и службы кейтеринга должны бесплатно обеспечивать клиентов водопроводной водой (из-под крана). Так страна выполнила директиву Евросоюза, принятую для популяризации общественной сети водоснабжения. Однако на практике это правило почти не работает, поскольку в действующей норме четко не прописан механизм ее выполнения и полностью отсутствуют наказания для бизнеса.

Новый законопроект предлагает сделать подачу питьевой воды из-под крана в чистых многоразовых емкостях обязанностью заведений — ее должны приносить без отдельной просьбы гостя, а в итоговом чеке эта позиция должна быть нулевой. Если рестораторы проигнорируют данное требование, это будет считаться правонарушением, за которое последует штраф.

Авторы инициативы подчеркнул в своих соцсетях, что в Румынии течет качественная питьевая вода, за которую граждане уже ежемесячно платят по коммунальным счетам. По его мнению, несправедливо заставлять людей повторно платить за нее в заведениях в десять раз дороже только потому, что она налита в пластиковую бутылку. При этом закон никак не ограничит клиентов в праве заказывать обычную бутилированную воду за деньги, если они сами этого захотят.

Подобная практика бесплатной подачи водопроводной воды уже много лет успешно работает в общепите Франции, Испании, Италии и других стран Европы.