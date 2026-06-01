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unian.net logounian
22 Июня 2026, 07:00
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Эксперт объяснила, сколько нужно пить воды: 2 литров в день может быть мало

На фоне высоких летних температур поддержание достаточного водного баланса становится одной из важнейших мер для защиты здоровья.

Эксперт объяснила, сколько нужно пить воды: 2 литров в день может быть мало.
Эксперт объяснила, сколько нужно пить воды: 2 литров в день может быть мало.

Когда организм теряет больше воды, чем получает, могут появиться такие симптомы, как сильная жажда, усталость, головокружение или трудности с концентрацией, а в тяжёлых случаях возрастает риск осложнений, пишет unian.net

Психонутрициолог Джина Тэужан подробно рассказала о суточной норме воды, о продуктах, которые помогают поддерживать водный баланс, и о признаках обезвоживания.

Регулярное употребление воды на протяжении всего дня остаётся наиболее эффективной мерой профилактики обезвоживания и поддержания функций организма.

Насколько важна вода для организма

"Вода незаменима для поддержания здоровья и нормальной работы организма. Она участвует в большинстве основных биологических процессов: регулирует температуру тела, обеспечивает транспорт питательных веществ и кислорода к тканям, а также выведение токсинов и продуктов обмена веществ", – объяснила Джина Тэужан.

По ее словам, достаточное потребление жидкости поддерживает нормальную работу пищеварительной и кровеносной систем, а также мозговую деятельность.

Даже небольшая потеря воды может негативно сказаться на организме – вызывая снижение уровня энергии, трудности с концентрацией и общее ощущение дискомфорта.

Сколько воды рекомендуется пить в день

"Потребность в воде индивидуальна, поэтому единой нормы не существует. Хотя часто упоминается рекомендация около двух литров в день, оптимальный уровень гидратации зависит от нескольких факторов: массы тела, возраста, уровня физической активности, условий окружающей среды и общего состояния здоровья", – уточнила специалист.

В качестве ориентира можно рассчитывать примерно 30–35 миллилитров воды на килограмм массы тела. Так, человеку весом 60 кг нужно около 1,8–2,1 литра воды в день, при весе 70 кг – от 2,1 до 2,5 литра, а при весе 80 кг рекомендуемое количество, как правило, составляет от 2,4 до 2,8 литра в сутки.

Эти значения носят ориентировочный характер. В периоды жары, во время занятий спортом или в других ситуациях, вызывающих повышенное потоотделение, потребность в воде может значительно возрастать, и гидратацию необходимо адаптировать под эти условия.

Правильная гидратация - когда лучше всего пить воду

"Эффективная гидратация предполагает не разовое потребление большого количества воды, а равномерное поступление жидкости на протяжении всего дня. Организм функционирует оптимально, когда жидкость потребляется постепенно и равномерно, а не от случая к случаю и в избытке", – пояснила психонутрициолог.

К рекомендуемым привычкам относятся: стакан воды сразу после пробуждения, регулярное употребление воды между приёмами пищи, а также повышенное внимание к водному балансу во время пребывания на улице или в жаркие дни.

Кроме того, выраженное чувство жажды уже свидетельствует о начале обезвоживания. Именно поэтому поддержание достаточного уровня гидратации до появления этого сигнала – наиболее эффективная стратегия для поддержания функций организма.

Источник
unian.net logounian
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