Эксперт объяснила, сколько нужно пить воды: 2 литров в день может быть мало.

На фоне высоких летних температур поддержание достаточного водного баланса становится одной из важнейших мер для защиты здоровья.

Когда организм теряет больше воды, чем получает, могут появиться такие симптомы, как сильная жажда, усталость, головокружение или трудности с концентрацией, а в тяжёлых случаях возрастает риск осложнений, пишет unian.net

Психонутрициолог Джина Тэужан подробно рассказала о суточной норме воды, о продуктах, которые помогают поддерживать водный баланс, и о признаках обезвоживания.

Регулярное употребление воды на протяжении всего дня остаётся наиболее эффективной мерой профилактики обезвоживания и поддержания функций организма.

Насколько важна вода для организма

"Вода незаменима для поддержания здоровья и нормальной работы организма. Она участвует в большинстве основных биологических процессов: регулирует температуру тела, обеспечивает транспорт питательных веществ и кислорода к тканям, а также выведение токсинов и продуктов обмена веществ", – объяснила Джина Тэужан.

По ее словам, достаточное потребление жидкости поддерживает нормальную работу пищеварительной и кровеносной систем, а также мозговую деятельность.

Даже небольшая потеря воды может негативно сказаться на организме – вызывая снижение уровня энергии, трудности с концентрацией и общее ощущение дискомфорта.

Сколько воды рекомендуется пить в день

"Потребность в воде индивидуальна, поэтому единой нормы не существует. Хотя часто упоминается рекомендация около двух литров в день, оптимальный уровень гидратации зависит от нескольких факторов: массы тела, возраста, уровня физической активности, условий окружающей среды и общего состояния здоровья", – уточнила специалист.

В качестве ориентира можно рассчитывать примерно 30–35 миллилитров воды на килограмм массы тела. Так, человеку весом 60 кг нужно около 1,8–2,1 литра воды в день, при весе 70 кг – от 2,1 до 2,5 литра, а при весе 80 кг рекомендуемое количество, как правило, составляет от 2,4 до 2,8 литра в сутки.

Эти значения носят ориентировочный характер. В периоды жары, во время занятий спортом или в других ситуациях, вызывающих повышенное потоотделение, потребность в воде может значительно возрастать, и гидратацию необходимо адаптировать под эти условия.

Правильная гидратация - когда лучше всего пить воду

"Эффективная гидратация предполагает не разовое потребление большого количества воды, а равномерное поступление жидкости на протяжении всего дня. Организм функционирует оптимально, когда жидкость потребляется постепенно и равномерно, а не от случая к случаю и в избытке", – пояснила психонутрициолог.

К рекомендуемым привычкам относятся: стакан воды сразу после пробуждения, регулярное употребление воды между приёмами пищи, а также повышенное внимание к водному балансу во время пребывания на улице или в жаркие дни.

Кроме того, выраженное чувство жажды уже свидетельствует о начале обезвоживания. Именно поэтому поддержание достаточного уровня гидратации до появления этого сигнала – наиболее эффективная стратегия для поддержания функций организма.