В Испании в мае зафиксировали рекордные температуры морской воды.

Измерения госагентства Puertos del Estado показывают рекордно высокие для этого месяца значения на значительной части побережья после эпизода аномальной жары, который также резко поднял температуру на суше, передает euronews.com

По данным этого государственного органа, температура морской воды в мае достигла «новых рекордных значений», превысив ранее зарегистрированные максимумы для того же периода. В общей сложности на 18 из 29 буев сети были зафиксированы исключительно высокие температуры.

В частности, 12 из 15 буев сети в открытом море и 6 из 14 буев прибрежной сети показали самые высокие значения с начала их инструментальных рядов. Рекорды были установлены на значительной части испанского побережья. Все буи, установленные у берегов Галисии и в Кантабрийском море, показали исторические максимумы, как и многочисленные станции в Средиземном море.

Рекорды на Балеарах

Самое высокое значение во всей сети было зафиксировано на буе у Маона на Менорке: 27 мая вода там прогрелась до 26,58 °C. Немного уступил ему буй у острова Драгонера, также на Балеарских островах, где 30 мая отметили 26,2 °C.

Среди других станций, обновивших месячные рекорды, — Таррагона с 24,64 °C, Кабо-Бегур с 24,47 °C и Валенсия с 23,47 °C.

Прибрежная сеть буев также зафиксировала беспрецедентные для мая температуры. Особенно выделяются 24,5 °C, измеренные у Таррагоны 30 мая, и 24,2 °C, зарегистрированные у Барселоны на следующий день. Рекордные для этого месяца значения были также зафиксированы на станциях в Бильбао, Пасае, Хихоне и Лангостейре.

Среди глубинных буев, зафиксировавших рекорды, — станции Бильбао-Вискайя, Кабо-де-Пеньяс, Эстака-де-Барес, Вильяно-Сисаргас, Кабо-Сильейро, Валенсия, Таррагона, Кабо-Бегур, Драгонера и Маон, следует из данных, опубликованных Puertos del Estado.

Море теплее обычного

Эти показатели совпали по времени с эпизодом аномальной жары, который во второй половине мая накрыл Испанию и значительную часть Европы. По данным Государственного метеорологического агентства Испании (AEMET), в ряде регионов фиксировались температуры, более характерные для лета, чем для конца весны, тогда как в Кантабрийском море поверхностная температура воды была на 1,5–2 градуса выше обычных для этого времени значений.

Эксперты напоминают, что океан реагирует на изменения в атмосфере медленнее из‑за высокой тепловой инерции. Это означает, что накопленное в воде тепло может сохраняться в течение недель даже после того, как температура воздуха пойдёт на спад.

Дополнительную тревогу вызывает потепление моря из‑за его возможного воздействия на морские экосистемы. Длительно повышенные температуры могут способствовать возникновению морских тепловых волн, изменять ареалы обитания видов, усиливать стресс для отдельных экосистем и затрагивать виды экономической деятельности, связанные с морем, такие как рыболовство.

Puertos del Estado управляет одной из крупнейших в Европе океанографических наблюдательных сетей, включающей 15 глубинных буев, 14 прибрежных буев, 46 мареографов и сеть радиолокаторов высокой частоты, позволяющих в режиме реального времени отслеживать такие параметры, как температура воды, высота волн, уровень моря и морские течения.

Всемирная метеорологическая организация предупредила недавно о высокой вероятности сохранения глобальных температурных аномалий в ближайшие месяцы, тогда как различные научные организации предупреждают, что Средиземноморский регион относится к числу наиболее уязвимых к климатическому потеплению.