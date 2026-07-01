В Румынии хотят объявить импичмент президенту Никушору Дану.

Партия AUR приняла решение начать процедуру отстранения президента Румынии Никушора Дана от должности и инициировать досрочные парламентские выборы.

Такое решение было единогласно принято Национальным советом партии на заседании, сообщает libertatea.ro

В AUR заявили, что уже начинают консультации с другими политическими силами, чтобы заручиться поддержкой инициативы.

Среди причин называются исключение значительной части граждан из процесса принятия решений и отказ президента назначить второго кандидата на пост премьер-министра после провала предыдущего голосования в парламенте.

Кроме того, депутаты AUR объявили, что не будут участвовать в голосовании за правительство, предложенное Никушором Даном.

В партии считают, что стране необходимы досрочные выборы и «возвращение к народу».

В то же время политические источники отмечают, что AUR может столкнуться с трудностями при сборе необходимого количества подписей для запуска процедуры импичмента. Согласно Конституции Румынии, инициативу должны поддержать не менее трети депутатов и сенаторов. После этого парламент обязан запросить консультативное заключение Конституционного суда. Если парламент одобрит отстранение президента, в течение 30 дней должен быть проведен референдум о его отставке.

Сам Никушор Дан ранее заявлял, что не опасается импичмента, поскольку не считает, что нарушал Конституцию.