theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
libertatea.ro logolibertatea
1 Июля 2026, 17:16
15
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Румынии хотят объявить импичмент президенту Никушору Дану

Партия AUR приняла решение начать процедуру отстранения президента Румынии Никушора Дана от должности и инициировать досрочные парламентские выборы.

В Румынии хотят объявить импичмент президенту Никушору Дану.
В Румынии хотят объявить импичмент президенту Никушору Дану.

Такое решение было единогласно принято Национальным советом партии на заседании, сообщает libertatea.ro

В AUR заявили, что уже начинают консультации с другими политическими силами, чтобы заручиться поддержкой инициативы. 

Среди причин называются исключение значительной части граждан из процесса принятия решений и отказ президента назначить второго кандидата на пост премьер-министра после провала предыдущего голосования в парламенте. 

Кроме того, депутаты AUR объявили, что не будут участвовать в голосовании за правительство, предложенное Никушором Даном. 

В партии считают, что стране необходимы досрочные выборы и «возвращение к народу». 

В то же время политические источники отмечают, что AUR может столкнуться с трудностями при сборе необходимого количества подписей для запуска процедуры импичмента. Согласно Конституции Румынии, инициативу должны поддержать не менее трети депутатов и сенаторов. После этого парламент обязан запросить консультативное заключение Конституционного суда. Если парламент одобрит отстранение президента, в течение 30 дней должен быть проведен референдум о его отставке. 

Сам Никушор Дан ранее заявлял, что не опасается импичмента, поскольку не считает, что нарушал Конституцию.

Источник
libertatea.ro logolibertatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте