Президент Румынии повторно проведет консультации с партиями по формированию правительства.

Президент Румынии Никушор Дан во вторник возобновит консультации с лидерами представленных в парламенте политических партий по формированию правительства.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

23 июня Никушор Дан снова проведет консультации с лидерами политсил относительно назначения премьер-министра на фоне того, что потенциальное правительство Адриана Вештя не получает голосов для утверждения.

Встречи с представителями всех партий состоятся в президентском дворце, с каждой политсилой по очереди, начиная с 13 часов.

В администрации президента отметили, что целью является определить кандидата в премьеры, который бы получил достаточную поддержку парламента для формирования нового правительства.

Напомним, Румыния погрузилась в политический кризис в апреле 2026 года после выхода из правительственной коалиции социал-демократов, что привело к отставке правительства Илие Боложана – который является представителем Национально-либеральной партии (PNL) .

Первый предложенный президентом "внепарламентский" кандидат Эуджен Томак отказался от своего мандата из-за недостаточной поддержки.

После этого Дан номинировал на должность премьера члена Национально-либеральной партии Адриана Вештя, но его кандидатуру не поддержал парламент.