Дан: Призываю партии представить варианты для формирования правительства меньшинства.

Об этом было объявлено во вторник вечером после консультаций с представителями парламентских партий.

Президент Румынии Никушор Дан призывает парламентские партии начать переговоры о подписании соглашения о поддержке и представить предложения по формированию правительства меньшинства, пишет ipn.md

«Вариант, который, похоже, вырисовывается, — это политическое правительство меньшинства, опирающееся на заранее согласованное парламентское соглашение о поддержке», — заявил глава государства из Котрочень.

Никушор Дан также отметил, что весь процесс должен проходить в ускоренном темпе, поскольку, по его словам, первостепенное значение имеет срочность формирования функционального и стабильного правительства.

После консультаций лидер Национал-либеральной партии, временный премьер Илие Боложан, заявил, что реалистичным решением для быстрого утверждения исполнительной власти является подписание «пакта для Румынии», действующего до конца года. По его словам, соглашение должно включать сохранение бюджетного дефицита в установленных пределах, проведение реформ из Национального плана восстановления и устойчивости для предотвращения потери европейских фондов, а также обязательство партий не выдвигать вотум недоверия в этот период.

Также в ходе консультаций либералы предложили два варианта: либо правительство меньшинства от PSD, либо формулу из PNL, USR и UDMR. В свою очередь, лидер UDMR Келемен Хунор представил три сценария: кабинет меньшинства PNL–USR–UDMR при поддержке PSD, правительство PSD при поддержке PNL и UDMR или восстановление коалиции PSD–PNL–UDMR и группы национальных меньшинств.

Со своей стороны, лидер PSD Сорин Гриндяну заявил, что партия берёт на себя управление страной и пост премьер-министра, исключая любое сотрудничество с AUR. Председатель USR Доминик Фриц отклонил вариант правительства с участием социал-демократов, поддержав кабинет меньшинства вместе с PNL и UDMR.

В свою очередь, лидер AUR Джордже Симион заявил, что представил главе государства кандидатуру премьер-министра и план выхода из кризиса, не раскрывая подробностей.

Консультации в Котрочень состоялись после того, как правительство, предложенное назначенным премьером Адрианом Вештя, было отклонено парламентом, не набрав необходимого числа голосов для утверждения.