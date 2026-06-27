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ipn
27 Июня 2026, 21:00
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Переговоры в Котрочень о новом правительстве заблокированы

Политические переговоры во дворце Котрочень о формировании нового правительства вновь зашли в тупик из-за того, что партиям не удалось достичь соглашения по формуле управления.

Переговоры в Котрочень о новом правительстве заблокированы.
Переговоры в Котрочень о новом правительстве заблокированы.

«Мы вернулись в политический тупик, который во вторник мы полагали преодолённым. Исходя из позиций партий на консультациях, существовала только одна формула, которая, казалось, найдёт поддержку парламентского большинства: правительство меньшинства от Социал-демократической партии (PSD)», — заявил президент Румынии Никушор Дан, пишет ipn.md

По словам лидера из Котрочень, PNL сначала обязалась поддержать эту формулу, но позже изменила свою позицию, что привело к застою в переговорах. Президент призвал к продолжению политического диалога, подчеркнув необходимость в исполнительной власти с «полными полномочиями».

С другой стороны, лидер PNL Илие Боложан утверждает, что партия предложила альтернативное решение, а именно, поддержку Зигфрида Мурешана на пост премьер-министра, предложение, которое не было бы принято во время переговоров в Котрочень. Боложан заявил также, что PNL не готова предоставить «чек в Белом» на назначение Сорина Гриндяну главой Правительства, то есть не согласна безоговорочно поддержать его, подчеркнув, что либералы хотят чёткого политического соглашения до инаугурации исполнительной власти.

В свою очередь, лидер PSD Сорин Гриндяну обвинил другие партии, считающиеся прозападными, в уклонении от принятия политического решения и в содействии затягиванию политического кризиса. Он утверждает, что PSD последовательно конструктивно участвовала в переговорах и не будет участвовать в том, что он назвал «бесконечной спиралью меняющихся условий».

В мае возглавляемое Илие Боложаном Правительство было отправлено в отставку в результате вотума недоверия, а последовавший политический кризис привёл к двум неудачным попыткам сформировать новую исполнительную власть. Сначала премьер-министром был назначен Еуджен Томак, но он отказался от этой должности из-за отсутствия парламентской поддержки. Позже президент Никушор Дан предложил кандидатуру Адриана Вешти, но Парламентего отклонил его правительство.

Источник
ipn
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