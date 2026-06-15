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theins.ru logotheins
15 Июня 2026, 07:18
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В России прошел «мазутный дождь» после ударов по нефтебазе

В Рыбинском районе Ярославской области 14 июня прошел дождь с мазутом, сообщают местные жители. По их словам, в СНТ у деревни Волково черной пленкой покрылись дома, теплицы и растения.

В России прошел «мазутный дождь» после ударов по нефтебазе.
В России прошел «мазутный дождь» после ударов по нефтебазе.

«Я в шоке. Приехали, а у нас вся дача, вообще все в этом мазуте. Все растения, все. "Дождь" прошел», — рассказала одна из собеседниц издания. На видеозаписях, сделанных жителями, видны черные капли на цветах и листьях, также видно, как черная жидкость стекает с навесов, пишет theins.ru

Деревня Волково расположена в 20 км от Рыбинска, на берегу реки Шексна, которая впадает в Рыбинское водохранилище. Украинский Telegram-канал Supernova+ опубликовал видео, снятое, как утверждается, на берегу реки Волготня в Ярославской области. Судя по кадрам, вода и берег загрязнены мазутом.

В ночь на 14 июня Ярославскую область атаковали украинские беспилотники. Как сообщалось, под удар попал, в частности, комбинат «Темп» в Рыбинске, который служит хранилищем топлива.

Источник
theins.ru logotheins
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