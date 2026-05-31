В Ростовской области при атаке ВСУ загорелось нефтехранилище.

Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале, передает dw.com

Пожар начался в Матвеево-Курганском районе. "Жители близлежащих частных домов эвакуированы в целях обеспечения безопасности. Людям ничего не угрожает. Экстренные службы работают на месте происшествия, прибыл пожарный поезд, приступил к тушению пожара", - написал Слюсарь. Данных о пострадавших пока нет. Губернатор также добавил, что в поселке Матвеев Курган в результате атаки БПЛА повреждены аптека, два магазина и автомобиль, пострадавших нет.

Как указывает украинский Telegram-канал Exilenova+, в Матвеевом Кургане под ударом оказалась нефтебаза. Ресурс также опубликовал видео, на котором, как подразумевается, виден пожар, возникший после атаки.

Telegram-канал "Это Ростов новости" пишет со ссылкой на местных жителей, что после атаки на резервуар с топливом в Maтвеевом Кургане прошел нeфтяной дождь.

В Саратовской области "повреждены объекты гражданской инфраструктуры"

О последствиях ночной атаки со стороны Украины сообщил и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. "По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет

При этом власти региона не раскрывают, о каких именно поврежденных объектах идет речь. Как пишет Exilenova+, удар пришелся на Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Telegram-канал опубликовал множество фото и видео, сделанных как утверждается, местными жителями после начала пожара на предприятии.

Об атаке на Саратовский НПЗ также сообщает OSINT-канал world.militares.