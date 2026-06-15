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dw.com logodw
15 Июня 2026, 09:39
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В России под Тулой три человека погибли в результате атаки ВСУ

Украинские БПЛА могли пытаться атаковать предприятие ВПК в Реутове. Однако, по данным СМИ, сбитый беспилотник упал на территорию завода по соседству. В Тульской области из-за обстрела ВСУ погибли три человека.

В России под Тулой три человека погибли в результате атаки ВСУ.
В России под Тулой три человека погибли в результате атаки ВСУ.

Ряд российских регионов в ночь на понедельник, 15 июня, подвергся очередной атаке украинских беспилотников. Под удар попали, в частности, Тульская область и подмосковный Реутов, пишет dw.com

Под Тулой три человека погибли из-за падения БПЛА

По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, ночная атака беспилотников пришлась на жилой сектор. В поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский повреждения получили несколько частных домов и коммерческих объектов.

В результате атаки погибли три человека, сообщил Миляев. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали, им оказана медпомощь.

Пожар в промзоне Реутова

В Реутове после атаки БПЛА возник пожар в промзоне. Поначалу украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщал со ссылкой на местных жителей о взрывах возле предприятия ВПК "НПО машиностроения".

Позднее Exilenova+ уточнил, что беспилотник упал на территории предприятия "Мириталь", производителя продуктов глубокой заморозки. Оказавшийся под ударом завод находится всего в 700 метрах от военного предприятия, отмечает Telegram-канал.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь написал в соцсетях, что ночью в регионе была отражена атака четырех БПЛА.

Источник
dw.com logodw
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