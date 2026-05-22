В России обнаружили "проблемы" в поставках овощей, фруктов и цветов из Армении.

«По результатам этой инспекции будем принимать решение», — сказал Данкверт, сообщает MoscowTimes.

До этого ведомство обнаружило 146 случаев заражения опасными насекомыми и бактериями армянских овощей и фруктов, а также сообщало о поставках из республики «фальсифицированной» радужной форели, «предположительно европейского происхождения».

С 22 мая Россельхознадзор ограничил ввоз цветочной продукции с территории Армении. Решение объяснили «защитой фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России». Запрет последовал за заявлением секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, который обвинил Ереван в «однозначно недружественных» шагах по отношению к Москве. В частности, он раскритиковал Армению за предоставление трибуны президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Также Шойгу выразил недовольство присоединением республики к Международному уголовному суду, выдавшему ордер на арест президента России Владимира Путина. Среди других претензий были выдача граждан РФ третьим странам и «намеренное ухудшение условий для функционирования для российских экономоператоров».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, назвал ограничение на экспорт цветов из страны — обычной ситуацией при несоответствии товара фитосанитарным нормам. По его словам, такие ограничения всегда существовали и вводились десятки раз за последние восемь лет. Пашинян также заверил, что Армения «никогда не будет вовлечена в антироссийские действия». «С Россией мы не будем спорить или враждовать. Потому что это несерьезно. Россия — сверхдержава, к которой надо относиться с уважением. И к интересам РФ тоже надо относиться с уважением», — сказал армянский премьер.

Ранее Путин на фоне стремления Армении в ЕС призвал Ереван помнить о судьбе Украины. Он также заявил, что республике следует провести референдум по вопросу о присоединении к ЕС и выходу из ЕАЭС. Только в таком случае, по его словам, две страны смогут пойти «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода».