В Молдове планируют запретить пластиковые ритуальные венки и одноразовую посуду.

Власти Молдовы намерены запретить ряд одноразовых пластиковых изделий, включая пластиковые ритуальные венки и похоронные украшения.

Соответствующие изменения предусмотрены проектом поправок к Закону об отходах, разработанным Министерством окружающей среды для гармонизации национального законодательства с нормами Европейского союза, передает bani.md

Согласно документу, под запрет попадут пластиковые ватные палочки, одноразовые столовые приборы, тарелки, соломинки для напитков, палочки для размешивания, держатели для воздушных шаров, контейнеры для продуктов и напитков из вспененного полистирола, стаканы из полистирола, пакеты из оксоразлагаемого пластика, а также пластиковые ритуальные венки и похоронные украшения.

В Министерстве окружающей среды поясняют, что пластиковые венки используются непродолжительное время, однако остаются в окружающей среде на сотни лет. Кроме того, такие изделия практически невозможно переработать, поскольку они состоят из нескольких материалов — пластика, синтетических тканей и проволоки.

По данным пояснительной записки к законопроекту, только на кладбища Кишинёва ежегодно поступает более 25 тысяч пластиковых венков и похоронных композиций. В масштабах страны используется около 300 тысяч таких изделий, которые только в столице ежегодно образуют свыше 62 тонн отходов.

Законопроект пока не предусматривает конкретной даты вступления запрета в силу. Ограничения начнут действовать после принятия изменений в законодательство и их официального опубликования.

При этом для некоторых других положений документа уже определены сроки реализации. Так, с 2028 года вступят в силу требования об обязательном креплении крышек к пластиковым бутылкам, а также о специальной маркировке отдельных видов одноразовой пластиковой продукции.